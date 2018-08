At en tv-station fylder sine seere med urigtige oplysninger om Danmark, virker naturligvis stødende på os, men jeg synes, at det er langt mere bekymrende, hvis det er den form for faktuel viden, en af vore vigtigste allierede er henvist til at agere på.

Jeg har undret mig over, at Amerika ofte optræder som en elefant i en glasbutik i udenrigspolitik – jeg forstår det bedre, hvis det er denne form for viden, man handler på. Måske skulle den pågældende journalist selv have opholdt sig lidt længere i uddannelsessystemet – som hun beskylder danske studerende for? Med den vært ledes mine tanker i retningen af stats-tv i et gammelt kommunistisk diktatur, og det er lidt paradoksalt.