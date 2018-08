Debat: Skat på døden er hamrende uretfærdig

Det har en gang imellem været uklart, hvad venstrefløjens principper hviler på, men nu er det da endelig kommet frem i lyset – deres program hviler stort set, som det hele tiden har været relativt klart, på misundelse. Nu vil man endelig gøre noget ved den uretfærdige arveafgift, men så vil venstrefløjen have en topskat på store arvesummer.

Det er, som om de i dette skatteplagede land ikke vil indse, at der er betalt skat af de summer, der er tilbage, og som udloddes som arv. De huse, der måtte være, er betalt af mennesker, der intet har skjult, da det jo heldigvis er sådan, at sorte penge ikke kan bruges til køb af fast ejendom, uden at Skat fatter mistanke.

Man vil så gerne have, at vi alle stilles lige, og det bliver vi. Der er bare nogle, der er bedre til at tjene penge end andre, og det kommer de så til at betale topskat af, og så er der dem, der intet foretager sig, og som også klarer sig, fordi de flittige sørger for, at landet kører så godt, som tilfældet er.

De, der ikke gider lave noget i skolen og fortsætter med at være meget lidt aktive, når de dropper ud, sidder så bare og surmuler, fordi nogle mennesker altså tjener mere end dem, og så vælger de at stemme til venstre, fordi de så mener at få mere retfærdighed.

Ligelighed skaber samfundet ved at stille alle lige, lige ret til skole, lige ret til universitet med SU og lige ret til at etablere sig. De, der så bruger disse rettigheder, bliver så straffet af staten med højere skatter. Hvis der var lighed, var skatteprocenterne ens for alle.

Arveafgifter bunder udelukkende i misundelse, og skat på døden er hamrende uretfærdig.