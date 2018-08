Debat: Unge skal tvinges til flere sprog

EU er også det mangfoldige Europa mht. politisk system, nationalitet, kultur og sprog. Men det er, som om danskerne er ligeglade med det sprogligt mangfoldige Europa. Det gælder i alle fald unge danskere, der er vilde med amerikansk populærkultur og talesprog.

Det afspejler sig i deres valg af sprog i gymnasiet, hvor den helst kun står på engelsk, mens tysk og fransk, de to sprog, man udover engelsk må kunne i et vist omfang for at kunne kalde sig europæer, fravælges. Jeg læste i JP, at der igen har været et fald i antallet af unge, der vil læse tysk og fransk på universitetet.

Jeg foretrækker tidligere tiders gymnasium, hvor elever, der ikke var gode til naturvidenskab, blev tvunget til at have både fransk, tysk og engelsk. Til dem, der ikke ønsker tvang, vil jeg indvende, at gymnasieelever allerede er tvangsindlagt til mange fag; dansk og historie f.eks.

Der findes en forening i Danmark ved navn Europabevægelsen. Den burde kalde sig EU-bevægelsen, da EU er det eneste, der optager den. Hvis Europabevægelsen vil tage sit navn alvorligt, bør den interessere sig for unge danskeres mangelfulde tysk- og franskkundskaber og arbejde for, at de får lært de to sprog i folkeskole og gymnasium, så de kan tale og læse dem på et vist niveau.