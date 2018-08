Nu skal regionerne så igen holde for. De skal nedlægges, siger Dansk Folkeparti. Og den ret skal partiet have, at det har det ment hele tiden, også da regionerne blev oprettet.

Det var netop årsagen til, at lovgiverne fik strikket amternes afløser sådan sammen, at regionerne ville blive til evig diskussion, hvorefter de kunne nedlægges, fordi konstruktionen var skæv.

Den skæve konstruktion kom af, at regionerne, som de folkevalgte organer de er, ikke fik egen skatteudskrivning, og at deres ansvarsområde i forhold til amterne blev stærkt begrænset, mens kommunerne fik ansvaret for en række specialiserede områder, som kommunerne nu anklages for, at de ikke magter at løse.

I stedet for at sikre at der bliver rettet op på disse fejltagelser, kommer så den forventede melding: Nedlæg regionerne og det til trods for, at adskillige undersøgelser viser, at de har klaret deres opgaver over forventning.

Hvad er det så, man nu ønsker: at lægge sygehusdriften ind under Sundhedsministeriet eller/og oprette professionelle bestyrelser til at tage sig af sygehusene. Som Jyllands-Posten så smukt skrev i en leder forleden om den sidste model: »Når personalet dagligt udviser stor professionalisme, siger det sig selv, at den ansvarlige ledelse skal være på niveau hermed.«

Har man hørt mage? Dermed underkender en af landets største aviser totalt det folkestyre, som Danmark er bygget op om. Har avisen samme opfattelse af de folkevalgtes arbejde i kommuner og Folketing? Skal vi også her have ledelser, der er »på niveau med de ansatte?«

Det kan godt være, vi drømmer om større politisk omtanke af og til, men forestiller man sig, at professionelt ansatte vil have en højere kvalitet? Har vi efterhånden ikke set resultatet af den stadig stærkere professionalisering af det folkevalgte system?

Er styret blevet bedre af det? Er det politiske system kommet nærmere befolkningen? Er befolkningens indflydelse i det daglige blevet større?

Det forekommer mig ikke, at staten er bedre til at styre sine institutioner end lokale folkevalgte. Lad os bare nævne Skat, men også andre statslige institutioner kunne nævnes. Det forekommer mig ikke, at staten er bedre til at styre sine institutioner end lokale folkevalgte. Lad os bare nævne Skat, men også andre statslige institutioner kunne nævnes.

Det danske kommunale folkevalgte styre har været berømmet i adskillige lande, og i England har man bl.a. oplevet, at de professionelle i styret af sygehusvæsenet, som man har forsøgt sig med, blev en fiasko.

De professionelle forlod arbejdet. Hvorfor skal vi gentage andres fejltagelser? Hvorfor skal vi i det Danmark, vi så ofte får stukket i næsen, af bl.a. Dansk Folkeparti, er så enestående, ødelægge et system, som virker, og som vi kan være stolte af?

For det virker jo. Regionerne har til trods for den konstruktion, der betyder, at Folketingets politikere styrer bl.a. midlerne og dagligdagen i alt for høj grad, fået dommen fra de forskere, der evaluerer den slags, at de har klaret deres opgave over forventning.

At der trænges større sammenhæng mellem sygehuse og kommuner, er lige såvel kommunernes problem at få løst.

Den tak, regionerne får, er, at nu skal vi så have den debat om deres fremtid igen. Den evindelige debat er ikke noget rimeligt arbejdsgrundlag hverken for medarbejdere, folkevalgte eller patienter.