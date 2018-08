Hvad vil du være, når du bliver stor? Et af de oftest stillede spørgsmål af velmenende onkler verden over. Et spørgsmål, niecen eller nevøen pligtskyldigt svarer på, måske i forventning om, at der falder en halvtredser af for ulejligheden.

I årtusinder har det spørgsmål været aldeles irrelevant, al den stund at beslutningen ikke lå hos det enkelte menneske, men nærmere i de omstændigheder og vilkår, man voksede op under. En bondesøn blev bonde, og en skomagersøn blev skomager. Døtrene ved vi også godt, hvor endte.

I dag er det anderledes. Vores unge skal selv vælge. De skal endda vælge livsbane i en jungle af muligheder, samfundskrav og andres holdninger. Og de skal vælge rigtigt, helst første gang.

I Politiken Skoleliv forleden havde formanden for uddannelsesudvalget i Danmarks Lærerforening, Jeanette Sjøberg, et debatindlæg under overskriften ”En fri undervisning skal lære eleverne at tænke selv”. I indlægget skriver Sjøberg bl.a. »den danske skoletradition docerer ikke eleverne eller bestemmer, hvad de skal bruge skolens lærdom til.«

Desværre er den tradition udfordret fra flere sider.

Danmarks Lærerforenings motto er ”Vi lærer for livet, ikke for skolen”, men hvilket liv er det så, vi lærer for? Er det erhvervslivet f.eks? Senest er det blevet foreslået, at fremtidens 10. klasser skal placeres på erhvervsskolerne, så eleverne derfra kan blive sluset gnidningsfrit over i netop disse uddannelser.

Præmissen lader til at være, at de elever, der ikke straks efter 9. klasse er parate til de gymnasiale uddannelser, per automatik ikke er bogligt anlagte og derfor bør tage en praktisk håndværksmæssig vej gennem livet.

Det er desværre et opgør med tanken om, at man i grundskolen forbereder eleverne til den brede vifte af ungdomsuddannelser, der tilbydes.

Universitetsledere: Universitetsuddannelse er ikke en endestation

Erhvervslivet blander sig også gerne med deres krav til folkeskolen. Det er de absolut berettigede til som interessent i danskernes uddannelsesniveau og -retning. Til tider kommer man også med krav til indholdet i skolen, hvilket naturligvis altid kan og bør være til kvalificeret debat.

For tiden er det magistrene, der er ”til overs” i erhvervslivet. Desværre er denne tankegang udtryk for en manglende forståelse for, at den innovation, vi skal leve af som samfund, ofte kommer fra at tænke uden for boksen. F.eks. er vi ret dårlige til at forudse den teknologiske udvikling.

Det er derfor, at de forudsigelser om nutiden, vi kom med for 30 år siden, er så ufrivilligt morsomme at læse i dag. Med andre ord kan vi risikere at forberede os på en fremtid, som aldrig kommer, hvis vi er alt for rigide i, hvilke krav vi stiller til indholdet af nutidens skole.

I stedet må vi sætte undervisningen fri, så eleverne kan frigøre sig fra det normative og fra forventningen om særlige modydelser fra interessenter i samfundet, som Jeanette Sjøberg skriver.

Vi må også gøre op med de monstre, vores politikere i deres styringsiver har skabt de seneste år.

Fremdriftsreformen såvel som det med rette forhadte uddannelsesloft (bare ordet) står i dag som monumenter over et fejlslagent forsøg på at trække snæver økonomisk styring ned over det frie åndsliv, som – uanset hvilken fremtid, der venter – er forudsætningen for det dynamiske samfund i bevægelse, der kan skabe det, vi skal leve af alle sammen.

Heldigvis har politikere fra begge fløje med sans for folkestemningen signaleret, at et opgør med disse paradigmer er på vej. Og godt for det.

I dag, når man spørger sin niece eller nevø, hvad han/hun vil være som stor, så kan man regne med, at svaret indeholder et vist mål af frygt for at vælge, da der er så mange muligheder for at vælge forkert, men også en bevidsthed om, at selv om vi også har mange muligheder for at vælge rigtigt, er der nogle valg, ”samfundet” ser som mere rigtige end andre.

Det skal vi væk fra.