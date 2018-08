Debat: Klimaændringer og overbevisning

Klimapolitisk ordfører for DF, Mikkel Dencker, er kommet i uføre i en række medier, idet han ikke mener, der skal laves politiske tiltag for at ændre klimaet. Den almindelige teknologiske udvikling vil flytte forbruget væk fra fossile brændstoffer. Pia Olsen Dyhr, SF’s formand, kalder Mikkel Denckers udtalelser »trumpsk«, fordi han ikke nødvendigvis mener, at klimaforandringer er menneskeskabte. Her bør Pia Olsen Dyhr præcisere, at hun mener, at det er klimaforandringer nu, hun mener, er menneskeskabte. Tidligere klimaskift er naturligvis ikke menneskeskabte. Når man bor i et morænelandskab med en israndslinje en kilometer væk, er man ikke i tvivl om, at tidligere klimaskift selvfølgelig ikke er menneskeskabte. Klimaskift nu vil være menneskeskabte. Det er i det mindste let at få folk til at tro på, da vi er opdraget i en hybris/nemesis kultur. Vi er overmodige og bliver straffet for overmodet, vi “ligger, som vi har redt”.

Vi kan få klimaskift under alle omstændigheder, som det er sket før. Klimaskift fremstår som et periodisk tilbagevendende meteorologisk fænomen. Hvad angår fossilt brændsel, vil vi på et eller andet tidspunkt have brugt alt og må bruge vedvarende energi. Det kan man lige så godt begynde på med det samme. Spørgsmålet er måske nok så meget det, man kan udlede af humoristen Robert Storm Petersens kendte beklagelse: »Alle taler om vejret, ingen gør noget ved det«. For tydelighedens skyld. Det morsomme var for mange år siden, da Storm P. sagde dette: Man kan ikke gøre noget ved vejret. Det er der så i dag en del, der mener, man kan – uanset at vi tidligere har haft klimaskift.