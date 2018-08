Det danske sundhedsvæsen nyder stor respekt i brede kredse, men effektiviteten i den bureaukratiske administration kan vi ikke prale af. Jeg oplevede at skulle vente over et halvt år på at få en såkaldt kompressionsstrømpe til mit dårlige ben.

Midt i januar gik jeg til min læge for at få gjort noget ved mit højre ben pga. problemer med returpumpen i blodomløbet. Jeg troede, at jeg skulle ud på sygehuset i Skejby, men fik skriftlig besked om, at jeg kunne komme til på Viborg Sygehus 10/8. Her fik jeg dog oplyst, at det ville gå hurtigere på Silkeborg Sygehus, men herfra meddelte man efter mere end en måned og med en for lang såkaldt udredning, at jeg nu havde frit sygehusvalg blandt privathospitaler.

Jeg valgte Hamlet i Aarhus, som meldte tilbage med en dato i en periode, som jeg havde meddelt, at jeg ikke kunne bruge. Derfor kom jeg først til en undersøgelse hos en karkirurg 26/3. Han oplyste, at jeg skulle have en kompressionsstrømpe og ville give min læge besked. Der skulle derefter gå et par måneder, hvor min ansøgning om en kompressionsstrømpe cirkulerede blandt sygehus, læge og kommunen, som endelig skulle bevilge strømpen.

I kommunen har man en svartid på 21 dage, som skal respekteres ved hver henvendelse. I juni med begyndende sommerferie fik jeg så endelig meddelelse om, at strømpen var bevilget, hvorefter der skulle findes en dato til opmåling. Det skete 3/7 i Sahva, Rådhuspladsen Aarhus. Efter nogen tid fik jeg telefonisk besked om, at strømpen skulle afhentes og afprøves 1/8. Få timer før blev jeg ringet op af en ung pige, der meddelte, at på grund af sygdom kunne jeg ikke få instruktion, men blot afhente strømpen og få strømpen demonstreret på et lokalcenter.

Da vi senere på dagen afhentede strømpen, fik jeg at vide, at man forgæves havde ventet mig til den aftalte tid. Det viste sig nu, at personen, jeg havde talt med, sad på kædens telefoncenter i København, hvilket man ikke havde hørt om i Aarhus.

Nu gik så den store jagt ind på at finde strømpen, hvilket i første omgang var umuligt. Jeg blev så senere ringet op om, at strømpen var fundet i en anden afdeling i byen – men at jeg kunne få den udleveret og demonstreret på stedet hos Sahva næste dag. Det skete så omsider syv måneder efter, at det depressive forløb med en “depressionsstrømpe” var startet.

Bureaukratiet længe leve.