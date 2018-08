Debat: Otte konsultationer på to år – det blev otte forskellige læger

»Du er da i din bedste alder,« ville mange mene. Derfor skulle jeg heller ikke have brug for at se min praktiserende læge særlig ofte. Landet ligger dog sådan, at selv om jeg er en 25-årig ung kvinde, der ikke ser ud til at have de store problemer, har jeg dem. Kalveknæet, overvægt, angst og en fejlplaceret p-stav har betydet otte lægebesøg på to år.

Det specielle her er ikke antallet, men derimod, at jeg har haft en ny læge hver gang. Et nyt menneske jeg skulle tage stilling til og skabe en relation med.

Når jeg besøger lægen pga. angst, er det vigtigt for mig, at det er en læge, jeg er på bølgelængde med, og som, jeg føler, forstår mig. Det har det konstante skift af læger ikke bidraget til.

Når jeg så fandt en læge, jeg havde det godt med, blev der skiftet til en ny læge gangen efter. Og lad mig sige, det er svært for en ny læge at vurdere, om angstmedicinen har haft den ønskede virkning, når han/hun ikke har set mig inden.

Det her er realiteten for mange danskere i dag. Mængden af praktiserende læger er faldende, få lægeklinikker tager nye borgere ind og mange flytter fra yderområderne.

Det betyder, at regionsklinikker opstår, som har læger i vikariater. Det betyder, at Falck-lægehuse kommer frem, som har mange forskellige læger ansat. Men det betyder også, at det er sværere for den enkelte dansker at have en fast læge, som de kan danne en god relation til. Dette fortæller PLO (Praktiserende Lægers Organisation) også om i deres faktaark for 2017.

Da jeg flyttede til Aalborg i 2015, havde jeg ét krav til mit lægehus: at der var en kvinde ansat. Nogle vil mene, at det er småligt af mig, men skulle jeg have en gynækologisk undersøgelse, foretrækker jeg, at det er en kvinde. Det var kun muligt for mig at komme ind i et lægehus 23 km fra Aalborg. Jeg valgte derfor at beholde mit gamle, der var i samme afstand for mig, blot i modsatte retning.

Dét valg var begyndelsen på en lang rute gennem forskellige lægehuse i Aalborg. Da regionsklinikken i Aalborg blev oprettet, blev jeg nemlig flyttet derind af mit lægehus. Derfra gik de to næste år som sagt med otte forskellige læger og tre forskellige lægehuse.

I dag er jeg flyttet til Holstebro og er kommet ind i et fast lægehus, hvor jeg har en fast læge, som jeg heldigvis har en god relation til.

Jeg er ked af, at mange skal opleve at se så mange forskellige læger. Dét at have en fast læge er med til at give en bedre behandling, da de kender patienten, og patienten kender dem. At man ikke engang i Aalborg, som er Danmarks fjerdestørste by, kan komme til et fast lægehus, der ligger inden for en overkommelig afstand, er mig uforståeligt.

Så nu vil jeg ringe til min faste læge og bestille den tid til gynækologisk undersøgelse, jeg har udskudt i så mange år.