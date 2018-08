Gunnar Lind Haase Svendsen skriver i sit læserbrev, at rygerne bør betale for konsekvenserne af deres rygning. Men det gør de faktisk allerede nu. Dels betaler de tobaksafgifter gennem et langt liv, og i og med at rygning (if. Kræftens Bekæmpelse) afkorter livet med 10 år, sparer de samfundet for udgifter til folkepension, sygehusophold, lægebehandling, ophold på plejehjem m.v. i dette antal år. Der er således nærmest et plus på kontoen. Når diskussionen drejer sig om rygning, bør disse synspunkter derfor indgå.

