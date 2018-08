Kære nødhjælpsorganisationer, foreninger for socialt udsatte og patientforeninger.

I gør alle en fantastisk stor indsats inden for hver jeres område, jeg støtter flere af jer ud fra min økonomiske formåen med et beløb en gang om året, har gjort dette i mange år og vælger at støtte ligeligt til udenlandsk og dansk hjælpearbejde. Derudover er der nogle patientforeninger, jeg har et forhold til.

Det kræver noget benarbejde at få penge nok til netop jeres kerneområde – jeg har selv arbejdet som frivillig i en af organisationerne og har oplevet det på nært hold.

Der bliver kraftigt annonceret i de mange medier, vi har, hvilket er helt o.k., I skal jo ses/høres. Men hvor kunne jeg ønske mig at slippe for de mange henvendelser, jeg får fra dem, jeg støttede sidste år, om jeg dog ikke lige vil give noget mere.

I breve er der først tak for min støtte og så en længere fortælling om, hvorfor man meget gerne så flere penge fra mig. Brevene indeholder ofte små ”gaver”, som koster, og udsendelsen af brevet ligeså.

Værre er telefonopringningerne, som også begynder med at takke for min støtte og derefter en meget lang forklaring på, hvorfor de har meget brug for, at jeg lige ”spytter noget mere i kassen”.

Der skal jeg så forklare og forsvare mig, hvorfor jeg ikke ønsker at give mere, end jeg gør, selvom jeg er klar over, at behovet for flere penge er der. Det efterlader mig med dårlig samvittighed og tanker om, at jeg da måske, hvis jeg undlod det, jeg lige havde i tankerne om at spendere på mig selv, godt kunne give noget.

Jeg bliver trist, og tanken kan godt opstå: Skal jeg helt stoppe med at donere for at få fred?

Det gør jeg naturligvis ikke, men jeg er ikke den eneste, der sukker over disse henvendelser fra dem, man har doneret til. Jeg tænker, om der ved hver donation, som sker over nettet, kunne være en rubrik, hvor man kunne frabede sig yderligere kontakt.