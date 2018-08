Måske der har været lige lovligt varmt i lokalet, da JP’s lederskribent satte sig til tasterne for at skrive lederen forleden. Den fremstiller nemlig situationen med varme sengestuer på Aarhus Universitetshospital, som om aircondition er sparet væk med overlæg. Ja, lederen går endog så vidt som at antyde, at der kunne være tale om decideret »ond vilje«.

Ingen ønsker selvfølgelig, at patienter skal ligge i op til 30 graders varme. Heller ikke de tekniske rådgivere, der for mere end 10 år siden projekterede den løsning med luftudskiftning, som hospitalet har i dag, dog med aircondition på operationsstuer og medicinrum.

JP mener: Udtrykket supersygehus har fået en grum klang af bidende ond ironi

Der skal ikke herske tvivl om, at vi arbejder ihærdigt på at få den løsning med luftudskiftning, der er projekteret, til at virke. Samtidig er det vigtigt for mig at understrege, at situationen ikke sætter patientsikkerheden i fare, netop fordi der i byggeriet er taget højde for aircondition på operationsstuer og i medicinrum. Herudover tager vi naturligvis særlige hensyn til patienter med feber, hvor vi sikrer ekstra køling, ekstra væske, stuer på skyggesiden m.m.