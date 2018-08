Debat: Skandaløs tone i angreb på supersygehus

Lederen i Jyllands-Posten forleden er et skandaløst frontalangreb på det nye supersygehus i Skejby af flere grunde. For det første indeholder den misvisende oplysninger, som f.eks. at den nye helikopterlandingsplads kunne være erstattet af en landingsplads »nede på jorden«.

Jeg er sikker på, at lægelig ekspertise ligger bag konstruktion af helikopterlandingspladsen, for at sikre at hjertesyge patienter kommer frem til behandling hurtigst muligt.

Lederen tillader sig også at spørge, om politikere og planlæggere har været opmærksomme på, at sygdomsfremkaldende bakterier »trives bedre i et fugtigt og varmt miljø?« Det er jeg sikker på, at alt sygehuspersonale er fuldt opmærksomt på – og bekymret om.

Men værst er dog tonen i lederen, som afslutningsvist beder læseren om at overveje, om miseren skyldes »inkompetence, ond vilje eller ganske almindelig dumhed«. Hvorfor er det lederskribenten, der skal bestemme, hvilke årsager til problemet jeg må overveje? Det er misbrug af lederplads, når man på den måde låser diskussionen – især når udgangspunktet er fejlagtigt.