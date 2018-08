I Norge er det halvdelen af en ungdomsårgang, der påbegynder en erhvervsuddannelse, men det er kun knap 20 pct. af de unge i Danmark, der vælger en erhvervsuddannelse. Det er ikke godt nok, for vi mangler faglært arbejdskraft – og vi kommer til at mangle endnu mere faglært arbejdskraft i fremtiden.

Der er al mulig grund til, at vi lader os inspirere af Norge og får fundet ud af, hvad det er, de kan i vores naboland, som vi ikke kan i Danmark. F.eks. skal danske unge i dag vælge ungdomsuddannelse umiddelbart efter folkeskolen. I Norge har de unge to år på et grundforløb, inden de skal vælge den endelige ungdomsuddannelse.

Det er muligt, at vi bør skrue erhvervsuddannelserne sammen på en anden måde i Danmark, så de unge får lov til at snuse til flere forskellige retninger, inden de træffer det endelige valg. Men en anden vigtig forudsætning for, at flere unge fremover vil vælge en erhvervsfaglig uddannelse, er, for mig at se, at vi begynder at tale håndværksfagene op.

Vi har i alt for mange år været totalt forblændede af snakken om, at det er viden, vi skal leve af, og fremtidens Danmark er et vidensamfund. Det er det selvfølgelig også. Men vi kan ikke leve af akademisk og teoretisk viden alene.

Grundtvig sagde engang, at man må kunne gribe, før man kan begribe. Måske har vi i drømmen om vidensamfundets lyksaligheder glemt den egentlige betydning af ordet knowhow. Det er ikke nok at vide, man må også kunne noget, vide hvordan man gør.

Når langt over 70 pct. af en ungdomsårgang i Danmark vælger en gymnasial uddannelse, hænger det helt sikkert sammen med en generel opfattelse af, at det er lidt finere at komme på det almene gymnasium, end det er at gå på en handelsskole eller teknisk skole.

Hvis vi for alvor vil ændre på den forestilling, er vi nødt til at sætte ind allerede i folkeskolen. Der er brug for nogle faglærte forbilleder, som de unge kan spejle sig i. En stor del af de lærere, som de unge møder i løbet af deres folkeskoletid, har jo selv en almen gymnasial baggrund, og det vil derfor også helt naturligt være den vej, som mange lærere – bevidst eller ubevidst – sporer de unge ind på, fordi det er den vej, de kender.

Derfor er det sund fornuft, at et øget samarbejde mellem det lokale erhvervsliv og den enkelte folkeskole er blevet skrevet mere eksplicit ind i folkeskoleloven.

Både VLAK-regeringen og S har tidligere signaleret, at man ønsker et opgør med uddannelsessnobberiet, og man vil gøre en ekstraordinær indsats for at få flere af de unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse. Måske kunne politikerne begynde den nye politiske sæson med at lade sig inspirere af den norske model.