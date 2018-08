Bla, bla, mindre kontrol, bla, bla, mere tillid – skål. Alligevel har der aldrig været mere kontrol og mindre tillid i sundhedsvæsenet. Administratorer føder det ene ressourceforbrugende uhyre efter det andet for at få fagfolk til at bedre kvaliteten, men resultatet er ofte, at uhyret blot æder fagpersonernes patienttid.

Blot seneste eksempel: Hvis patienterne udskrives inden kl. 12, kan hjemmeplejen komme på besøg samme dag. Fint. Men – personalet påtvinges at registrere, lave rapporter, rundsende, indkalde til møder, resultaterne drøftes, handleplaner udarbejdes, lederne får påtaler og udstilles, hvis resultaterne falder dårligere ud end de sammenlignelige afdelinger, hvilket medfører lokale (krise)møder etc.

Tiden til alt dette? Den kan kun tages fra patientbehandlingen. Men jo større administrativt fokus, jo mere drejer fagpersonernes fokus fra kvalitet mod resultaterne. Problemerne løses derfor til administrationens tilfredshed, ved at stuegangene starter med de raske, mens de syge venter, og patienterne udskrives dagen efter, hvis det ikke kan nås inden kl. 12.

Anerkendelserne vælter ind over afdelingen, og alle er tilfredse. ”Alle”? Selvfølgelig ikke patienterne, der ser mindre til personalet pga. registreringscirkusset. Selvfølgelig ikke de syge patienter, der først bliver set til, efter de raske er sendt hjem. Og slet ikke personalet, der har en dårlig smag i munden og oplever dårligere arbejdsmiljø over at være presset til at bruge tiden uhensigtsmæssigt.

I disse sparetider er det derfor nærliggende at pege på millionbesparelser ved at reducere kontrolregistreringerne, der ovenikøbet vil frigive personaletid til at tage sig af patienterne og derved bedre patientbehandlingen og arbejdsmiljøet.

Det kræver kun, at man har tillid til, at medarbejdere ved, hvad der tjener patienterne bedst. Hvis ikke de administrative ledere kan finde ud af at aflive uhyrerne, må politikerne hjælpe dem. Det haster.