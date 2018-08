Debat: Uden ansvar for sin egen provokerende retorik og tone

Den konstante ekskluderende retorik og tone, som blandt andet Mikael Jalving er garant for, er ødelæggende for debatten om de sande problemer.

Højrefløjen betragter sig selv som sandhedsmedier, hvorigennem sandheden om problemerne strømmer frit og ubesværet. De er uden ansvar for ordene og tonen, der kommer ud af deres mund. Mange højreorienterede synes generelt at mene, at når de i en ekskluderende tone taler om eller til indvandrere m.m., italesætter de bare integrationsproblemerne, som de er. Jamen, kære venner – kunne en Mikael Jalving sige – det handler ikke om tonen i debatten. Det er sådan, det er. Vi tør bare i modsætning til venstrefløjen tale højt om problemerne.

Ved bevidst ikke at tage ansvar for sin egen provokerende retorik og tone er man skyld i det slagsmål, som vil komme, når modstanderen får nok. Man vil igen sige, at det er problemerne, der får én til det. Det er ødelæggende for debatten om problemerne.