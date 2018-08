I nyere avisartikler om skole- og uddannelsesproblemer finder man ofte begrebet ”præstationskultur”. For mange i gruppen af ældre undervisere, som jeg tilhører, giver ordet overvejende positive associationer. Man kommer til at tænke på flid, arbejdsomhed, grundig forberedelse, lavt fravær fra undervisningen, ønsker om at dygtiggøre sig, afslutning af studier på normeret tid og målrettet sigte mod en krævende erhvervskarriere efter uddannelsen.

I erkendelse af at det var flittige og arbejdsomme forfædre og formødre, der skabte vores danske velfærdssamfund, må jeg indrømme, at jeg er tilhænger af, at unge mennesker også i dag gerne i nogen grad må være præget af en præstationskultur.

En del bidragydere til den offentlige debat – herunder mennesker knyttet til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) – synes at mene, at en positiv opfattelse af begrebet præstationskultur er helt forfejlet. For disse mennesker er begrebet forbundet med stress, psykiske problemer, karakterræs, mangel på trivsel på uddannelsesstederne og utiltalende konkurrence mellem elever og studerende.



Det kunne være interessant at vide, om nogle af modstanderne af præstationskultur har overvejet, hvad de vil kalde begrebets modsætning. Et venligt forslag kunne være ”afslapningskultur”. Et mindre venligt forslag kunne være ”dovenskabskultur”.

Nogle af modstanderne er knyttet til danske uddannelsesinstitutioner. Hvis de kan finde en passende betegnelse for modsætningen til ”præstationskultur”, kan de jo overveje, om det valgte ord vil egne sig til at indgå i deres institutions markedsføring med henblik på at tiltrække flere elever eller studerende.