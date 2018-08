Debat: Hvor skal strømmen komme fra?

Begrundelsen for at vælge beliggenheden henholdsvis få km fra transformatorstationerne ved Tjele (Viborg) og Kassø (Aabenraa) er, at der skal meget store elkabler til for at forsyne datacentrene med el. Et datacenter af de størrelser, vi snakker om, at man er i gang med at opføre eller vil opføre her i Danmark, har et elforbrug svarende til 175.000 danske familiers, måske det dobbelte fuldt udbygget eller til 350.000 familiers årlige forbrug.

Med fem-seks datacentre bliver elforbruget, hvad der svarer til 875.000 familiers forbrug, måske endda det dobbelte, eller som svarer til 1.750.000 danske familiers elforbrug.