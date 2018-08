Det var trist at læse Ayhan Al Koles kronik i JP forleden om de mange yderst negative oplevelser, kronikøren har været udsat for – folk der ikke vil give hånd, ydmygelser udgået fra lærere, kolleger, patienter og andre børns forældre samt oplysning om voldsomme, uforståelige negative reaktioner fra patienter, som han har hjulpet som læge.

Men lad mig lige vende dette en omgang med fokus på mig selv – en helt almindelig fynbo med fynske aner så langt tilbage i tiden, som nogen kan regne. Da jeg – søn af en grisehandler – via min skolelærer i landsbyen blev sendt i ”Odense skole”, som det hed sig af mangel på viden om, hvad en skole i Odense var for noget, var den almindelige reaktion – som jeg smerteligt igen og igen måtte høre (ca. 12 år gammel) – ”ka’ ha’ feij’ u a dæ?” (kan han finde ud af det) – hvor det negative svar jo var indbygget i forespørgslen.

Og med følelse af at jeg så nok ikke kunne dette, begav jeg mig alene ud i det ukendte. Sønner eller døtre af læger, dyrlæger, præster m.v. blev ikke eksponeret for en sådan forespørgsel.

Da jeg siden fra 4. mellem (9. klasse) kom direkte i 1. g uden i forvejen at have været elev ved statsskolen, gjorde min dansklærer her virkelig sit bedste for at vise, at en sådan udefrakommende ville være ensbetydende med fiasko.

Jeg forstod dengang ikke, hvad det var, han havde gang i – hvorfor alt, hvad jeg lavede, skulle kritiseres og latterliggøres. Det skete først senere. Men det lykkedes ham ikke at knække mig, om end han nok gjorde sit bedste.

For lidt tid siden mødte jeg tilfældigt en mand, jeg havde gået i gymnasiet sammen med (ikke samme årgang), og som jeg mente at kunne genkende efter mere end 50 år. Da han blev klar over min identitet, var den umiddelbare højt udtalte reaktion, så alle kunne høre det »nåh, Henry-grisehandler!«

Sådan gjorde man i sin tid, og sådan gjorde han altså fortsat, således som han havde lært det – umiddelbar nedgøring af den anden for at hævde sig selv på den mest primitive vis. Jeg skulle jo ikke tro, at jeg var noget. Jeg bør måske oplyse, at jeg aldrig har købt eller solgt en gris.

Kronik: Må jeg have lov til at være dansk og elske Danmark?

Der, hvor jeg vil hen med dette, er, at ”janteloven” stadigvæk i mange henseender mere eller mindre subtilt er gældende og gælder for alle, hvad enten man hedder Kole eller Nielsen. Jeg så gerne denne forbandede ”lov” afskaffet for evigt, men har altså nu mere eller mindre været under administration af denne livslangt.

Og den vil også være gældende for folk, der kommer til dette land fra et andet sted i verden samt for disses efterkommere, uforståelig og krænkende, også for dem.

Jeg har den dybeste respekt for sådan udefrakommende, der som Ayhan Al Kole går ind i dette samfund og bidrager til det på bedste vis.

Og jeg glæder mig, når jeg møder unge med indvandrerbaggrund, der taler dansk indbyrdes – og græmmes når jeg møder en flok sådan unge, der bralrende kommunikerer på arabisk og altså foretrækker dette.

Og jeg glæder mig over at møde muslimske kvinder, der uddanner sig og går positivt og aktivt ind i samfundet med deres kunnen og viden.

Og jeg græmmes over f.eks. i større indkøbscentre at se den ene efter den anden cirka 20-årige unge muslimske kvinde komme trillende med barne- eller klapvognen og de to til fire børn, det indtil nu er blevet til – iført tørklædet og en voldsom vinterlig påklædning til trods for temperaturer i omegnen af 30 grader.

Islam og intet andet synes at være den ynkelige og eneste ambition.

De negative reaktioner, som Ayhan og andre møder, er ikke et udtryk for xenofobi (eller racisme), men er på den ene side generelt relateret til den urdanske jantelov – som gælder for alle, er 100 pct. negativ og direkte ødelæggende.

Jeg glæder mig, når jeg møder unge med indvandrerbaggrund, der taler dansk indbyrdes – og græmmes når jeg møder en flok sådan unge, der bralrende kommunikerer på arabisk og altså foretrækker dette. Jeg glæder mig, når jeg møder unge med indvandrerbaggrund, der taler dansk indbyrdes – og græmmes når jeg møder en flok sådan unge, der bralrende kommunikerer på arabisk og altså foretrækker dette.

Og på den anden side relateret til forståelig irritation og forargelse over alle disse muslimske mennesker, der er kommet hertil og har fået alle muligheder, men alt for ofte og alt for typisk intet kan og intet vil, ofte højlydt gør krav på dit og dat, kan føre sig frem med den muslimsk tilladte løgn (khuda eller taqyyia) og endda i visse tilfælde tydelig giver udtryk for foragt for de ”vantro”, de bor iblandt, og som finansierer deres dagligdag.

Eller udtrykker sig via det, der er værre. Denne irritation og forargelse smitter desværre ofte af på dem, der mindst fortjener det. Men måske det er lettere at bære, når man kender årsagen.