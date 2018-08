Debat: Videregående uddannelser kan nemt fungere i mindre byer

Med en halv måned til studiestart på landets videregående uddannelser er vi nået til den tid på året, hvor den sædvanlige panik opstår.

Størstedelen af en hel ungdomsårgang forlader deres barndomshjem for at søge lykken i Danmarks fire største byer, hvor omtrent 80 pct. af alle landets videregående uddannelser er placeret.

Denne bevægelse mod de større byer skaber boligmangel, pressede boligpriser og et ønske om at lave politiske beslutninger, der imødekommer denne kraftige urbanisering. Langt størstedelen af de unge, der tager ind til de fire største byer, vender aldrig hjem igen og lader deres kompetencer komme deres nye by til gavn.

Den geografiske fordeling af videregående uddannelser i Danmark har dermed nogle indbyggede problemer, for det giver de studerende en kaotisk start, men vigtigst af alt fungerer systemet som et talentdræn for især landsdele som Syd- og Sønderjylland, Vestjylland og Vestsjælland.

Hvor er fornuften i, at hele Syd- og Sønderjylland tilsammen har omkring 8 pct. af landets videregående uddannelser, når Aalborg i sig selv har næsten 11 pct., og Aarhus og København hver især har over 20 pct.? Der behøver efter min mening ikke at være en by på over 120.000 indbyggere omkring et universitet eller erhvervsakademi, for at der kan være et godt fagligt miljø og et spændende studiemiljø.

Hvis vi skal komme udkantsproblematikken til livs og sikre flere muligheder i hele Danmark, skal vi turde fordele vores videregående uddannelser mere ligeligt rundt om i landet. Statslige arbejdspladser hjælper en smule, men hundredvis af studerende til mindre provinsbyer hvert år vil virkelig rykke noget.