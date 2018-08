Debat: En simpel sag, men hos skifteretten tager den mange måneder

Der har tidligere fra mange i avisen været udtrykt manglende forståelse for, hvorfor der skal betales arveafgift af formue og værdier, der i forvejen gennem en lang periode er beskattet. Jeg er enig i at finde arveafgiften uforståelig. Men mit indlæg har nu en anden vinkel, som dog hænger sammen med arveafgiften – det er vejen til at skulle betale denne.

I det konkrete tilfælde er der tale om en arvesag, hvor pågældende døde i november 2017. Når en søskende skal arve efter forældrene, vælger det offentlige at ”beslaglægge” værdier og formue – dette i et fuldstændigt uhørt antal måneder.

Som nævnt fik skifteretten i november 2017 besked om dødsfaldet og valgte i dette tilfælde at udpege en skifteværge og igangsatte proklama gennem Statstidende. Vi er nu i august 2018, og skifteretten har endnu ikke afsluttet sagen, og ved kontakt meddeles det, at det kan tage op til seks uger mere, før den er færdig.

Når skifteretten så har udført dens opgave, som er at sikre, at de rette arvinger får det, som de skal have, at kreditorerne får deres, og at staten får deres i form af skatter og afgifter, forbeholder Skat sig endnu tre måneder til behandling af dødsboet. En opgave, der i forvejen er løst i skifteretten, jævnfør deres egen opgavebeskrivelse.

I vores tilfælde er der tale om en meget simpel sag med tre konti med indestående og ingen yderligere værdier eller formue. Det vil sige, at skifteretten nu har brugt mere end syv måneder på noget, en alm. økonomisagkyndig, efter proklama er overstået efter de otte uger, kunne klare på fire timer. Der er tale om en ganske almindelig opgørelse med udgangspunkt i en primo status på de tre konti, efterfølgende bevægelser og en ultimo opgørelse.

På skifterettens egen hjemmeside fremgår det, at ”beslaglæggelsen” kan vare op til 15 måneder, hvilket må anses for at være fuldstændigt uacceptabelt, når de beslaglagte værdier på ingen måde andet i forhold til fordelingen og arveafgiften har hjemme hos det offentlige. Når skifteretten så samtidigt offentliggør statistiske realiserede tal for skiftesager gennem mange år, er det skræmmende, at der ikke er ansvarlige, der får øjnene op for sagsbehandlingstiden.