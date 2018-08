Får man ærlig og relevant information? Det oplyses i dagspressen, at vedvarende energi kan levere 100 pct. energi til åbenbart visse energiforbrugere. Faktum er, at en oversigt over totalt energiforbrug i 2016 viste, at 8 pct. af energiforbruget var fra vedvarende energi.

Er det imponerende ift. de kæmpestore investeringer, der foretages i netop det? En vis del kom fra atomkraft og kulkraft – fra udlandet.

Et stort energiselskab, der tidligere har udsendt oplysninger om, hvorfra Danmark totalt har fået dets energi fra, vil ikke udsende dem for 2017. Er det, fordi tallene ikke ser for gode – atomkraft, kulkraft, olie osv.? I så fald er det dybt useriøst.

Her er så et nyt eksempel: Danskerne står for et meget stort udslip af CO 2 . Er det ikke overraskende ift. til de forskellige tiltag, der foretages?

Åbenbart står transport – skibe og fly – for en meget stor del. Danmark har en stor skibsflåde – ikke mindst Mærsk tæller. Skal det regnes ind i Danmarks samlede CO 2 -udslip?

Befolkningen er ikke af stor størrelse. Hvis det fordeles pr. person, kan CO 2 -tallet blive ganske stort. Er det seriøst? Nej, ikke efter min mening. Tag eksempler fra enkeltpersoner i stedet.