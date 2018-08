Debat: Det mest imponerende i fortællingen

Søndag blev JP’s læsere endnu en gang delagtiggjort i Per Nyholms dagligdag i Østrig. Detaljeret fik vi oplyst, at han havde fået trukket en tand ud af en dygtig polsk tandlæge, fået fjernet hår i næse og ører af en syrisk frisør samt været til østrisk/ukrainsk bryllup i en fin lille by. Utvivlsomt gode oplevelser for en tidligere udenrigskorrespondent, som nu residerer på en 5. sal i Wiens jødiske kvarter.

Det mest imponerende i hverdagsfortællingen var dog, at det lykkedes Nyholm at få blandet Pia Kjærsgaard, Thulesen Dahl og Inger Støjbergs evt. fremtidige plejehjemsophold ind i historien. Burde JP ikke lade udenrigskorrespondenten være forhenværende og finde en ny klummeskriver med et mere nuanceret syn på forholdene i Danmark?