Pens. sygeplejerske appellerer: Du kan tro, vi gider dig, Yazdani

Kære Jens Philip Yazdani. Efter at have læst dit indlæg i JP forleden kom jeg i trist humør, smed det ud, fandt det frem igen, kunne ikke glemme det. Hvorfor føler du dig ikke hjemme i Danmark? Hvad var det, du sagde?

Det, som vi ureligiøse nordeuropæere dybest set er bange for, er vel, at den gamle osmanniske drøm om erobring af Europa ikke er død, og hvis der bliver kaldt på jer, der har nok så gamle rødder i mellemøstlig muld, hvad ville så betyde mest for jer: islamisk lov eller den danske grundlov? Hvor ville du lægge din loyalitet? Du, som fik så voldsom en reaktion som kvalme på noget så (forholdsvis) ligegyldigt som en fodboldkamp. Sagde du der noget mellem linjerne?

En trøst er det dog, at du selv finder det uhyggeligt, at du har lettere ved at identificere dig med Iran end med Danmark. Du synes, du dagligt bliver nedgjort, tilsvinet og kaldt grimme ting. Ved du da ikke, at de, der gør det, bare afslører, hvor primitive de selv er? Vend det døve øre til og gør det aldrig selv.

Og vi gider dig ikke? Jo, du kan tro, vi gider dig. Jeg har arbejdet sammen med folk fra andre lande og ved, at ”vi” i høj grad gider ”alle jer”, der kan og vil forsørge jer selv. Vær ikke så nærtagende og brug nu de talenter, du tydeligvis har. Jeg håber virkelig, du kommer til at få det bedre end det, dit indlæg udtrykker.