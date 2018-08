De globale temperaturer er fra sidst i 1800-tallet til 2016 steget med én grad celsius for derefter over en to-årig periode at falde med 0,2 grad på trods af en jævnt stigende koncentration af CO 2 , der af videnskaben er anerkendt som drivkraften bag klimaændringerne. Så sent som i foråret afviste klimaforskerne denne ”uregelmæssighed” over så kort en periode som et par år som betydningsløs i videnskabelig sammenhæng. Nu bestormes medierne af klimaforskere, der med baggrund i hedebølgen advarer om voldsomme fremtidige temperaturstigninger og naturkatastrofer – hvor åbenbart nogle måneders varme er af langt større betydning for videnskaben end nogle års afkøling. Klimavidenskaben synes ret inkonsekvent.

