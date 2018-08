I forbindelse med DR1’s dækning af burkaforbuddet 1/8 blev to tildækkede kvinder interviewet i 18.30-nyhederne.

Den ene talte engelsk, blev beskrevet som hjemmegående og kom fra Pakistan. Uagtet forbuddet vil hun fortsat gå med burka, fordi, som hun selv sagde, hendes religion betyder mere end loven. Den anden kvinde, der talte flydende dansk, havde et andet argument for fortsat tildækning. At bare fordi en lov er vedtaget demokratisk, behøver man ikke følge den, hvis man ikke er enig og tilhører et mindretal.

For mig at se lyder det klart, som om disse to kvinder foretrækker et religiøst diktatur. Hvorfor bor de så i Danmark? Der er masser af religiøse diktaturer at vælge imellem. Skik følge eller land fly.