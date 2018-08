Det kan undre, at Postnord har ressourcer til at stå for et stort landevejsløb som Danmark Rundt med de problemer, som det dagligt slæber rundt med. Måske var det en idé at opfordre befolkningen til allerede nu at skrive de indenlandske julekort, så de kunne komme med på Danmark Rundt – nu hvor væsnet er særlig aktivt.

