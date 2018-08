Jens Philip Yazdanis læserbrev gav mig kvalme. Min datters far er iraner, og hun har et iransk navn. Hendes rigtig gode veninde fra gymnasiet er fuldblodsafghaner. Ingen af disse piger, der nu begge har en god uddannelse og er fuldt selvforsørgende, har den klynkende tilgang til Danmark som JPZ. Ingen af pigerne har været udsat for racisme eller “udstødelse” af danske jævnaldrende.

Jeg forstår Özil: Hvorfor skal jeg hylde et hold, der repræsenterer et land, der ikke gider have mig?

Fra min tid som socialrådgiver på døgninstitution kender jeg særdeles godt muslimers tilgang til – manglende – opdragelse af drengebørn, men særdeles stærk kontrol af pigerne. Problemet med mange muslimske drenge er, at der ikke sættes nogen grænser for dem som små (de må alt), og når forældrene senere forsøger at begrænse deres adfærd, er det ofte for sent.

Klanproblemet er stærkt fremherskende. Men det handler om at opføre sig som dansker, respektere danske værdier, droppe perkerdansk etc. Så bliver man respekteret. Ikke ved at give omgivelserne skylden for egen adfærd. Jeg kunne ønske mig, at man i Danmark indførte etik og moral på samtlige uddannelser, og at det blev praktiseret fra vuggestuer til højere læreanstalter.