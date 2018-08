Menigmand må give op: Det er uigennemskueligt med opsparing og pensionsforhold

Det skorter ikke på artikler og debat om pensionsforhold, pensionsopsparing og opsparing i det hele taget. Udfordringen for os, der sparer op, er, at årtiers forsøg med gulerod og pisk har efterladt hele området ganske uigennemskueligt. Der er nyt at forholde sig til på området hele tiden: markedsrente eller ej, aktiekonto, aldersopsparing. At det er vigtigt, er der jo ingen tvivl om.



”Flere pensionister har svært ved at få pengene til at slå til”, læste jeg i JP for en måned siden. Det er da alvorligt. Faktisk lod jeg mig provokere til at kigge ind i mine pensioner i 2006.

Til min overraskelse var mit arbejdsmarkedspensionsdepot faktisk mindre end de indbetalinger, jeg havde foretaget i de forgangne otte år. Forsikringer, skat og administration tog godt en fjerdedel af de årlige indbetalinger, og det kunne afkastet på depotet endnu ikke matche.

Jeg aftalte et møde med bestyreren i den lokale bankfilial for at tale om mulig privat pensionsopsparing. Den times snak gjorde ikke nogen af os lykkelige. Vi havde begge flere spørgsmål på papirer, end da vi startede, og vi var godt frustrerede. Det var især regler om modregning, der voldte kvaler. Valget faldt på at spare op i ”private midler”, som det hedder. Efter at have betalt skat (dengang helt op til 62 pct.) satte jeg år for år penge i aktier. Fordelen var, at jeg kunne sælge af mit private depot, hvis jeg fik behov for det. Samtidig var der kun omkostninger, når der blev købt eller solgt. Udbytter blev løbende beskattet før udbetaling og realiserede kursgevinster skrevet ind i forskudsopgørelsen. Så langt så godt.

Imidlertid mistede jeg i 2013 min arbejdsevne og kom siden på førtidspension. En fin ordning, når nu det skulle være, og jeg havde jo mulighed for at supplere fra min opsparing. I den forbindelse blev jeg opmærksom på, at de kursgevinster, der var løbet på mine aktier 2006-2014, fra den ene dag til den anden blev modregningspligtige i førtidspensionen.

Jeg er helt med på, at de bredeste skuldre skal løfte, og hvis man selv kan, så skal man og så videre. Men godt for afkastet på frie midler er en ekstra ”beskatning” på 19 procentpoint altså ikke. Det virkelig bekymrende i den situation er dog, at selv med et helt perfekt møde med bankbestyreren i sin tid, ville jeg aldrig være kommet til at tænke på, at jeg otte år senere ikke længere var på arbejdsmarkedet.

Det var der ikke taget højde for.

Med det kommer jeg frem til min pointe. Som ganske almindelig skatteborger er det umuligt at gennemskue ”systemet” og vælge den optimale løsning vedrørende opsparing herunder opsparing til pension.

Når man bliver opmærksom på, at man reelt bliver ”beskattet” med over 100 pct. af dele af sin pensionsopsparing, og når det slet ikke giver mening at spare op til pension, bliver det til en kamp mod ”systemet” for trods alt at få den bedst mulige løsning ud fra de forudsætninger, man måtte have.

Helt galt er det da, når man hører om rådgivning, der går på at begrænse sine frie midler (på papiret), så man får mulighed for pensionstillæg, ældrecheck og andre fordele som mindrebemidlet pensionist.

Jeg har meget svært ved at se, hvordan man kan skrue et system sammen, der både tilgodeser folk, der uforskyldt ikke har, hvad de behøver til deres alderdom, og så dem, der udskyder behov og forbrug til deres otium/alderdom gennem opsparing.

Jeg kunne virkelig godt ønske, at der var mindre ”offentlig” indblanding og mere frihed til at spare op generelt – og til opsparing til pension – så det kan betale sig for alle at spare op, uanset hvordan man vælger at gøre det.