Kære Jens Philip Yazdani. Som student og tidligere formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning har du allerede nået meget i dit unge liv. Du skrev i dit indlæg, at fodboldspilleren Özils optræden vidner om politisk umodenhed. Dit indlæg vidner også om umodenhed. Dine udtryk, som du beskriver Danmark og danskere med, får jeg kvalme af. De passer sig ikke for et ungt menneske med dit cv. Om du kan lide det eller ej, så vil du blive lagt mærke til, hvis dit udseende ikke er typisk dansk (jeg går ud fra, at du ikke er lyshåret og har blå øjne).

Jeg er så heldig ofte at køre med bus forbi den lokale skole. Der stiger hver gang en flok unge af anden etnisk herkomst på bussen, og når man ellers kan forstå, hvad der tales om, er det interessante ting, de unge mennesker lufter deres mening om.

For nylig gik snakken på, hvor stort et fravær de enkelte kunne prale af. Det var ikke lave procenter, skal jeg hilse og sige. Ud af en flok, der talte arabisk og andre sprog med en høj lydstyrke, var der én, som talte dansk hele tiden – hvorfor gør alle egentlig ikke det, hvis de er interesserede i at blive rigtig gode til det danske sprog?

Jeg forstår Özil: Hvorfor skal jeg hylde et hold, der repræsenterer et land, der ikke gider have mig?

Denne unge mand spurgte ind til, hvorfor de havde så højt fravær. »Det er lærernes skyld,« forkyndte ungersvenden frejdigt. »Nej, det er forældrenes,« lød det fra den fornuftige unge mand. Det var de helt sikkert ikke enige om. Det er trist, at sparsomme ressourcer på skoler skal bruges på at opdrage elever med så lidt respekt for det samfund, som deres forældre må have ønsket at blive en del af.

Den ”enlige svale” i flokken betragter jeg som en repræsentant for en indvandrer, der vil bidrage til det danske samfund, og ham vil vi aldrig pege fingre ad. Hans forældre har sikkert opdraget sønnen til, at det handler om hårdt arbejde at komme til et nyt land, men så er der også muligheder.

Når du, Jens Philip Yazdani, er kommet over dine problemer med at hylde det danske landshold og dine følelser, som du har indviet dine venner i, skulle du måske have A.P. Møllers kloge ord i baghovedet: »Den, der har evnen, har også pligten.« Så kære ven – pak dine tudekiks væk og kom i gang med at gå foran som det gode eksempel. Jeg er som årgang 1946 stærkt bekymret over at se, hvordan børneinstitutioner og ældreforsorg må lide under, at der ofres enorme summer på integration.