Det tenderer til foragt for de “modne“ lyttere, at de skal være henvist til cyberspace, hvis de ønsker at finde musik, der falder i deres smag. Først blev P5 henvist til en dab-kanal, som betød, at man skulle investere i en særlig radio. Så opgraderede man til dab+. De mange tusinde dab-lyttere skulle nu ud og købe en ny radio, hvis de fortsat ville lytte til P5, som er den eneste DR-kanal, der sender musik, vi i længden kan holde ud at høre på.

P4 er vores regionale station, som jeg gerne vil høre, fordi den er lokal – i hvert fald nogle timer i døgnet. Men den evindelige upbeat-musik bliver hurtigt et så generende element, at jeg igen søger tilbage til P5, hvis man altså har muligheden. Alle biler udstyres fortsat med en fm-radio, og i ens hjem skal man have særligt udstyr for at høre P5.

Min opfordring til DR er derfor: Flyt P5 tilbage på fm-båndet, og giv P4-redaktionerne besked om, at de skal tilrettelægge deres programmer, så det i højere grad tilgodeser det modne publikum. Mangler der plads på fm-båndet, kan man blot flytte P3 til internettet, hvor de unge i forvejen finder deres musik.