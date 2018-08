Man kan sandelig sige meget om franskmændene og præsident Macron. Sidstnævnte er måske ikke lige min kop te, da han i en dansk version ville komme til at ligge meget tæt på det at være radikal. Her gælder lidet flatterende skudsmål som eksempelvis bedrevidende og elitær iblandet et stænk af intellektuel arrogance.

Imidlertid skal ingen dømmes på, hvad de siger, men hvad de gør. Altså hvilken politik man rent faktisk får ført ud i livet. Ting, der er til at føle på, og her er det jo nærmest revolutionerende, at Frankrig med Macron i spidsen nu får indført forbud mod mobiltelefoner i skolen. Symbolpolitik eller ej, det må tiden vise.

Prøver man at omskrive dette forbud til danske forhold, hører man allerede ramaskriget fra Herodes til Pilatus, ja, fra Gedser til Skagen, og det ville aldrig få gang på dansk jord. Dertil er vi som nation ganske enkelt for "smålige" og formår ikke at tænke stort nok. Derfor hatten af for Macron.

Måske er han alligevel en visionernes mand? Noget tyder på det.