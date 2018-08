Med henvisning til indlæg i JP fra Bent Horshauge, Haderslev, og Knud Nybo, Randers NV, vil jeg gerne komme med følgende opfølgning og kommentarer.

Debat: Hvor blev vi pensionister af?

Som ivrig læser og ”lidt” debattør, når organisationer, medier og politikere ”tegner og fortæller” om satspuljer, vil jeg håbe, at alle på overførselsindkomst samt Ældresagen, Faglige Seniorer og Danske Seniorer vil være med til at gøre en ekstra indsats for at få de politiske partier i satspuljeforliget til at ændre loven. Satspuljemidlerne skal fremover behandles og finansieres via finansloven.

Det er nu, det gælder, da regeringen er i fuld gang med at ”fabrikere” forslag til finanslov 2019. Arbejd og kæmp sammen, for at alle på overførselsindkomst kan få den samme regulering, som alle andre får i det danske samfund.

Debat: Hvem har modet til at hæve pensionen?

Lad derfor de politiske partier få lov til at ”beholde” deres ”honningkrukke” med de efterhånden ca. 16. mia. kr., som de siden 1992 har taget fra alle på overførselsindkomst. De mange penge skal fremover gives til gode sociale formål til unge som ældre borgere i det danske samfund.

Skal der flere penge i ”honningkrukken”, skal alle være med til at ”fylde op”.

Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi det hele.