Debat: Friheden er ikke gratis – den kræver kamp

Siden Rusland i 2014 annekterede Krim, er forholdet mellem Vesten og Rusland kun blevet koldere. Dermed er vigtigheden af et stærkt forsvar ligeledes steget. Vi lever i dag i en historisk lang fredsperiode på det europæiske kontinent, men vi bør aldrig tage freden, friheden og vores rettigheder for givet.

Vores forfædre har gennem generationer kæmpet for at give os den frihed og de rettigheder, vi nyder godt af i dag. Vi må aldrig glemme de mennesker, der har kæmpet for at sikre vores rettigheder. Intet land er nogensinde blevet angrebet, fordi deres forsvar var for stærkt. Danmark skal som nation altid være i stand til at beskytte sine borgeres rettigheder og frihed mod eksterne trusler.

De seneste år har danskernes villighed til at beskytte Danmark og vores frihed og rettigheder været forsvindende lille. En ny meningsmåling viser dog heldigvis, at danskernes lyst til at beskytte vores frihed og rettigheder er stigende, og en overraskende stor del af danskerne ønsker at hæve forsvarsbudgettet til de 2 pct. af bnp, som vi har forpligtiget os til qua vores samarbejde i Nato. Hele 42 pct. af danskerne er nu klar til, at Danmark leverer sin del til Nato-samarbejdet. Det er en stor fremgang i forhold til 2016, hvor blot 30 pct. mente, at vi skulle bruge flere penge på forsvaret. Det er således også et klart signal om, at forsvarsforliget fra januar i år ikke er tilfredsstillende.

Danskerne har set vigtigheden af et stærkt forsvar, hvis vi skal bevare Danmarks borgeres frihed og rettigheder, og det er således vigtigt, at politikerne på Christiansborg tager deres ansvar seriøst og investerer massivt i det danske forsvar. Friheden er ikke billig at bibeholde, men det er langt dyrere at miste den.

Friheden er ikke gratis, og friheden er aldrig mere end en generation væk fra at forsvinde, og hvis vi vil give vores børn den samme frihed og de samme rettigheder, som vi har nydt godt af, skal vi investere i forsvaret og kæmpe for, at de ligesom os kan vokse op i et frit vestligt samfund.