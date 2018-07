Der kører lige nu en sag i medierne om svindel på mit arbejdsområde, nemlig tegnsprogstolkeområdet. Det er virkelig hårdt at læse, at folk skriver ting som »Svineri, døve må bruge papir og blyant!«, »Man burde blive tegnsprogstolk, de tjener jo kassen!« og »Luk den tag selv-kasse!«, når jeg ved, at området i forvejen er hårdt presset, og at denne her mediestorm uden tvivl vil føre yderligere forringelser med sig.

Det er hverken nemt at være døv eller tegnsprogstolk i disse tider. Døve har brug for tegnsprogstolke for at være ligestillede med hørende borgere, men grundet årevis af forringelser har mange dygtige tolke forladt faget, hvilket mange døve – og vi andre tolke – begræder. Disse forringelser er et resultat af udbudsrunder, prisnedsættelser og et generelt virkelig presset marked, som bestemt ikke er det pengetræ, folk tror, det er, når de hører, hvad timeprisen er for en tegnsprogstolk.

Jeg tjener ikke 36.260 kroner om ugen (980 kr. x 37 timer), hvilket er en af de timepriser, der florerer i medierne lige nu. Vi kan vist alle blive enige om, at der er et løntabu i Danmark, men for at give et konkret eksempel vælger jeg nu at bryde det: Jeg har i min tid som tegnsprogstolk tjent cirka 24.500 kr. om måneden – før skat. Oven i hatten har jeg kun kendt mit arbejdsliv én uge ad gangen, da jeg har fået mit endelige tolkeskema fredagen før den næstkommende uge, hvilket naturligt har besværliggjort mit privatliv. Så at sige at livet som tegnsprogstolk er et lukrativt luksuserhverv, ville være en lodret løgn.

Jeg har været menig lønmodtager hele mit tolkeliv, og jeg er klar over, at selvstændige tegnsprogstolke får mere af kagen, men de skal så også lave alt det administrative arbejde selv. Samtidig kan man ikke tolke 37 timer om ugen, da det er et hårdt arbejde både fysisk og psykisk, så at lave et regnestykke, der hedder 37 x timeprisen for tolken, er utopi. Undersøgelser viser, at man maksimalt bør tolke 25 aktive timer om ugen (hvilket i min optik stadig er for meget), og så bør resten af tiden gå med forberedelse, transport, efterbehandling og faglig sparring med kollegaer.

Jeg er ked af, at der nu er et meget mudret billede af mit erhverv. Jeg synes virkelig ikke, det er fortjent. Jeg elsker at tolke, men jeg er mere end træt af omstændighederne. Jeg håber, at mediestormen og de igangværende undersøgelser munder ud i en løsning, der gavner alle, for jeg er bestemt ikke interesseret i, at flere skal have mulighed for at svindle med offentlige midler på alles bekostning.

Jeg vil bare gerne tolke, være glad og tjene nok til, at jeg har et fornuftigt liv. Langt størstedelen af os døve og tolke vil bare levere og modtage velforberedt tegnsprogstolkning af høj kvalitet. Vi har hverken i sinde at svindle, bedrage eller tage noget, vi ikke har ret til. Der er brodne kar i alle brancher, og jeg synes bestemt ikke, vi har gjort os fortjent til en generel stempling som “samfundssvindlere”.

Hilsen en menig tegnsprogstolk, der bare gerne snart vil have lidt ro på sit arbejdsliv.

Dette indlæg er oprindeligt bragt som Facebook-opslag. Det er bragt her med tilladelse fra skribenten.