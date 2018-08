Et nyt indspark til danskhedsdebatten Man bliver ikke automatisk dansk – man skal være det

Den tysk-tyrkiske fodboldspiller Mesut Özil har gjort sig bemærket ved at harcelere over, at man som borger i et vestligt land som eksempelvis Tyskland ikke bliver accepteret som en “rigtig” tysk borger, når man står ved sine udenlandske rødder. Foranlediget af det udsagn rejste dansk-iranske Jens Philip Yazdani det samme dilemma herhjemme og udtrykte frustration over, at det forventedes, at han skulle holde med et dansk landshold i fodbold, når det selv samme land tilsyneladende ikke ville anerkende ham som en rigtig dansker.

Debatten går således på, hvem og hvad man som såkaldt bindestregsborger egentlig er: Er man stadig “ægte” tysker eller dansker, når ens forældre er af anden etnisk oprindelse, eller bliver man ekskluderet af fællesskabet, hvis rødderne ikke går længere end en eller to generationer tilbage?

Dette paradoks fik mig til at overveje følgende scenarie: Hvis jeg nu flyttede til eksempelvis Afghanistan og fik nogle børn, ville de så automatisk blive afghanere? Ikke nødvendigvis.

De skulle naturligvis gå i afghansk skole, lære sproget og få en indføring i afghansk kultur og religion, men hvis vi i hjemmet kun talte dansk, kun omgikkes andre danskere, så danske tv-programmer, gik dansk klædt og i øvrigt levede som derhjemme med jul, påske osv., tvivler jeg på, at man fra afghansk side ville se på os som afghanere.

Hvorfor? Fordi vi jo ikke levede som en afghansk familie, hverken kulturelt, religiøst eller praktisk. Den konklusion er egentlig ikke så underlig, men – og her kommer det pudsige – med omvendt fortegn, dvs. hvis der var tale om en afghaner i Danmark, der lever et overvejende afghansk liv. I dette tilfælde er det pludselig odiøst at påpege det paradoksale i, at man kan bo i ét land, men stadig i det store hele leve som i oprindelseslandet, for den gængse holdning er åbenbart, at uanset hvad er man dansk og dansker, så snart man sætter foden på dansk jord, og i hvert fald hvis man er født og opvokset her. Muligvis, men der er vi så nok ret enestående i forhold til resten af verden?

Man bliver ikke automatisk dansk, blot fordi ens forældre tilfældigvis valgte, at man skulle fødes her. At få et ægte tilhørsforhold til et land, en nation, kræver meget mere end blot det geografiske; det kræver, at man opgiver sit gamle tilhørsforhold – i hvert fald i en vis udstrækning – og oprigtigt og fuldhjertet giver sin støtte til sit nye land, uanset hvordan fodboldlandsholdet spiller.