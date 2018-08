»Hvorfor skal jeg prise det land, der pisser på mig og mine? For det er sådan, det nogle gange føles, at være perker i Danmark i dag.«

Ovenstående citat er skrevet af den tidligere formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Jens Philip Yazdani. Citatet stammer fra et Facebook-opslag, som siden hen blev censureret af Facebook. Indlægget blev dog offentliggjort af Jyllands-Posten.

Yazdanis opslag kommer i kølvandet på den tyske fodboldspiller Mesut Özils stop fra det tyske fodboldlandshold. Özil stoppede på landsholdet, fordi han efter et foto med den tyrkiske præsident Erdogan angiveligt blev udsat for racisme, og Yazdani forstår godt Özil, skriver han.

Midt under kampen mellem Danmark og Kroatien fik Yazdani ifølge ham selv kvalme på grund af de modstridende følelser, han havde: »Hvordan kunne jeg stå dér, dybt investeret i kampen, og skiftevis frygte og juble for Danmark – når det samme Danmark, dag efter dag, skider på, nedgør og tilsviner mig og mine?«

Yazdani opsummerer egentlig meget fint, hvordan mange med hans og min baggrund oplever en identitetskrise. For hvorfor skulle vi tage Danmark til os, når vi så ofte oplever politikere og diverse meningsdannere tale ned til os danskere med minoritetsbaggrund?

Det mantra går igen hos mange af de efterkommere, som politikerne håbede ville blive en naturlig del af det danske samfund. Det fører til, at flere og flere unge søger hen mod deres rødder og i stigende grad ikke føler sig som en del af det danske samfund. Det er naturligvis en tragedie.

Men Yazdani begår også en fejl. Når den almindelige borger læser hans opslag, får man indtryk af, at størstedelen af danskerne er efter folk, der ligner Jens Philip Yazdani og jeg.

Det er langtfra tilfældet. Det er i hvert fald min erfaring.

Jeg forstår Özil: Hvorfor skal jeg hylde et hold, der repræsenterer et land, der ikke gider have mig?

I alt for mange år har den yderste højrefløj fået lov til at tage patent på Dannebrog og danskheden. I alt for mange år har den yderste højrefløj fået lov til at definere, hvad det vil sige at være dansk. Danskerne er generelt hverken fremmedfjendske eller racistiske, og det danske landshold repræsenterer os alle sammen på tværs af politiske, etniske og religiøse skel.

Derfor har jeg svært ved at forstå, hvorfor Yazdani har nemmere ved at holde med Iran, selv om han selv skriver, at han ikke taler sproget eller har besøgt landet. Hvordan kan Yazdani skrive, at han har nemmere ved at holde med Iran, når Iran hver dag krænker elementære menneskerettigheder?

Jeg forstår naturligvis, at debatten i Danmark om især muslimer provokerer både Yazdani og andre med minoritetsbaggrund, for som debatten sommetider skitseres i landsdækkende medier og ikke mindst på de sociale medier, kan også jeg i perioder tvivle på, om jeg nu også får lov at være dansker i fremtiden.

Men medierne og politikerne er ikke hele Danmark. Jeg oplever heldigvis primært, at de etniske danskere, jeg hver dag omgås, er åbne og inkluderende. Det betyder allermest for mig.

Der går alt for mange myter rundt blandt mange minoritetsunge om, at de ikke har en fremtid i Danmark, og at de ikke er velkomne. Jeg ved, jeg har en fremtid i Danmark – for en lille gruppe med ekstreme holdninger skal ikke ødelægge min forståelse af det at være ”rigtig” dansker.

Medierne og politikerne er ikke hele Danmark. Medierne og politikerne er ikke hele Danmark.

Derfor er der blandt en del unge med minoritetsbaggrund brug for en ny fortælling om Danmark – og den kan de unge selv være med til at skabe.

De fleste af os har formentlig stødt på en folkeskolelærer, en pædagog, en mentor eller en bekendt, som har gjort en unik forskel for os og netop vist os, at Danmark ikke blot er enkelte forsmåede politiske holdninger om eid-kager og fordomsfulde kommentarer.

Lad os i stedet bruge de gode oplevelser, vi alle har, som vores katalysator for vores opfattelse af Danmark. Det har jeg valgt.

Så Jens Philip Yazdani og andre unge med minoritetsbaggrund. Husk nu, hvad Danmark faktisk er: Det er fællesskab og samhørighed. Det er velfærd, demokrati og liberale frihedsrettigheder. Det er en samfundstype, som størstedelen af klodens befolkning vil give deres liv for at få.

Jeg er selv træt af debatten i Danmark om muslimer. Ingen tvivl om det. Den er alt for ofte ekskluderende, men jeg er vild med Danmark, og jeg er stolt af vores land, Danmark – også når landsholdet spiller fodbold ved VM. Det burde flere med minoritetsbaggrund være.

For alternativet til Danmark er ikke efterstræbelsesværdigt.