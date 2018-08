Kære Jens Philip Yazdani. Hvorfor behøver du føle dig krænket, når vi med god grund taler om, hvad vi skal gøre ved ufrie muslimske kvinder og de alt for mange ledige indvandrere, der ender i bander og fængsler og belaster velfærdssamfundet?

Du er selv et strålende eksempel på en ”halvt” indvandrer, der har klaret sig flot. Du har været elevrådsformand og formand for danske gymnasieelever. Har Danmark virkelig »pisset på« dig, som du gav udtryk for i JP? Hvor vil du hen med din offertænkning? Hvis nogen taler grimt, så svar dem igen, men lad være med at lade dig lamme af selvpåført krænkelse.

Danmark og verden ligger åben for dig. Vi er mange, der gerne lytter, hvis du har forslag til, hvad vi kan gøre, men forlang ikke, at vi skal lægge slør over de mange unge på afveje. De kan blive Danmarks største fremtidsproblem.

Jeg forstår Özil: Hvorfor skal jeg hylde et hold, der repræsenterer et land, der ikke gider have mig?