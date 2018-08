Debat: Kan energiforsyningen fryse til i vinter?

Det er jo sådan med vindmøller, at de kun leverer strøm, når vinden blæser. Dette faktum bliver tilsyneladende ignoreret af politikerne og deres rådgivere. Vi har nu i ca. to måneder haft et stabilt højtryk med meget lidt vind hver dag. Jeg var forleden inde på Energinets hjemmeside for at se, hvor meget møllerne leverer en sådan højsommerdag. De leverede 11,8 pct. af den nødvendige energi, og vi importerede 2.317 MW.

Når vi nu snart får et stabilt, længerevarende vinterhøjtryk over Skandinavien med minus 10-12 grader celsius, og hvor de norske og svenske elve er frosset til, hvor får vi så strømmen fra? Vi er jo ikke selvforsynende mere – mange af vores kraftværksblokke er lagt i mølpose eller skrottet. Det er et skrækscenarie, ikke?