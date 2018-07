EU har opsendt fire nye satellitter til sit navigationssystem Galileo. De nye satellitter vil give systemet et mere nøjagtigt signal og udgør det næste skridt mod at gøre Galileo til verdens bedste satellitnavigationssystem.

Men hvorfor skulle du egentlig interessere dig for, hvad der foregår ude i rummet? En del af svaret holder du i din hånd. Takket være Galileo vil de landkort, der findes på din smartphone, kunne fortælle dig din position med 20 cm nøjagtighed. Det er bedre end gps. Og det kan mærkes i økonomien: Sidste år alene blev der solgt ca. 75 mio. mobiltelefoner med mulighed for at benytte Galileo.

Men Galileo handler om mere end bare kort og apps. Dets signaler anvendes til moderne bankvirksomhed, satellit-tv, trafikstyring og jernbanedrift. Dets data kan hjælpe med at lokalisere, hvilken etage en person, der har ringet efter hjælp, befinder sig på. Og i fremtiden vil der udelukkende blive udviklet selvkørende biler og systemer til kunstig intelligens, som gør brug af satellitnavigation.

Det er endda kun begyndelsen. Der vil blive masser af nye anvendelsesområder og tjenester, som vi i dag ikke engang kan forestille os.

Copernicus giver os adgang til de mest nøjagtige klima- og miljødata, som er gratis og frit tilgængelige døgnet rundt. Copernicus giver os adgang til de mest nøjagtige klima- og miljødata, som er gratis og frit tilgængelige døgnet rundt.

Ud over disse praktiske anvendelser er Galileo desuden et strategisk projekt for Europa. Det giver os selvstændighed og uafhængighed, hvad enten det anvendes til økonomiske eller militære formål. Vores investeringer i Galileo gør, at vi kan holde trit med USA og ikke må vige for Rusland eller Kina.

Galileo er kun en del af vores rumeventyr. Europa har nemlig også udviklet verdens fremmeste program til satellitbaseret jordobservation, Copernicus. Dette program giver os kapacitet til at overvåge jordkloden, herunder atmosfæren, verdenshavene og verdensdelene. I kraft af de syv satellitter, der i dag er i kredsløb, bliver Copernicus snart verdens næststørste dataleverandør (efter Google).

Storbritannien er skuffet over udelukkelse fra EU-navigation

Copernicus giver os adgang til de mest nøjagtige klima- og miljødata, som er gratis og frit tilgængelige døgnet rundt. Disse data anvendes ved redningsaktioner i forbindelse med skovbrande – bl.a. dem vi i øjeblikket ser i Sverige og Grækenland – oversvømmelser, orkaner og jordskælv.

Tidligere i denne måned monitorerede Copernicus det kæmpemæssige isbjerg, der udløste tsunamialarm ved Innaarsuit på den Grønlandske vestkyst.

Satellitterne hjælper os desuden ved præcisionsdyrkning og overvågning af klimaforandringer og forurening i byområderne. Det er vores ambition at gøre Copernicus til verdens førende system til overvågning af de miljømæssige forpligtelser i klimaaftalen fra Paris.

Dette vil også give Europa den teknologi, der er nødvendig for, at vi kan leve op til vores lederrolle i kampen mod klimaforandringer. Med Galileo og Copernicus har Europa således etableret sig som en veritabel rummagt — den næststørste i verden.

Rumsektoren undergår i disse år omfattende forandringer, der bl.a. skyldes fremkomsten af nye aktører, disruptive teknologier og nye erhvervsstrategier. Vi er nødt til at bevæge os fremad i samme tempo. Det indebærer at investere i rummet, udforme en ny rumpolitisk tilgang og bygge videre på synergier med sikkerheds- og forsvarspolitiske anvendelsesområder.

Det er tankegangen bag Europa-Kommissionens forslag til et nyt europæisk rumprogram til 16 mia. euro. Galileo og Copernicus skal blive større, bedre og stærkere. Der vil blive udviklet nye sikkerhedskomponenter, såsom sikret satellitkommunikation og et system til overvågning og sporing i rummet.

Vi vil støtte Europa i at have uafhængig adgang til rummet og hjælpe nyetablerede virksomheder i sektoren til at blomstre og gro.

Rummet er et perfekt eksempel på, hvordan et vellykket europæisk samarbejde kan se ud. Intet EU-land kunne have udrettet dette alene. Med blikket mod fremtiden må vi fortsætte det arbejde, vi har påbegyndt.

Kommissionens forslag til et rumprogram efter 2020 giver mulighed for at højne ambitionen om at opretholde vores globale førerposition i rummet.