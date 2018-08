Debat: Vi er et gammelt, nordisk og kristent land

Debattør Jens Philip Yazdani har helt misforstået debatten. Danmark er et gammelt, nordisk og kristent land, der er udviklet gennem 1.000 år, og der er et meget stort flertal i den danske befolkning om at bevare dette samfund, dvs. der skal ikke røres ved vores demokrati og religion, der er fastlagt i vores grundlov.

Men Jens Phillip Yazdani angriber danskerne for at behandle ham som “perker”, men han bør forstå, at der er en generel dansk modstand mod aggressive islamiske angreb under dække af, at de bliver behandlet som “perkere”.

Men han bør vælge et andet angreb, nemlig mod de befolkningsgrupper, som ikke ønsker at tilpasse sig danske normer, f.eks. at han under VM burde holde med Danmark, som han ikke ville.

Han burde tage ud til Gellerup og overtale beboerne til at tillade ambulancer, brandfolk m.m. fredelig adgang og samtidig overtale beboerne til at undlade forbrydelser, som fastholder området som ghetto. Hvis Jens Phillip Yazdani ikke forstår dette, så kan jeg kun råde ham til at forlade det “korrupte” danske land hurtigst muligt.