Den varmeste sommer i mands minde. Tørke og markbrande i Danmark. Afsvedne græsplæner hos samtlige parcelhusejere. Skovbrande i Sverige, som er helt ude af kontrol. Vejret har fyldt meget i medierne hele sommeren, men alligevel har stort set alle danske medier forsømt at nævne det ekstreme vejrs åbenlyse kobling til klimaforandringer.

Vores klode bliver gennemsnitligt set varmere, og stort set al forskning peger på, at det skyldes menneskelig aktivitet. Situationen er ekstremt alvorlig, hvilket blev understreget med indgåelsen af Paris-aftalen i 2015. Her er målsætningen, at den globale gennemsnitstemperatur maksimalt må stige med to grader og helst kun halvanden grader. Den er allerede steget med godt én grad. En af de tydeligste effekter forbundet med global opvarmning er klimaforandringer og ekstremt vejr. Det kan både være ekstrem kulde, som vi oplevede i Danmark i vinter, men det kan naturligvis også være ekstrem varme, som vi oplever, og som har hersket nærmest uafbrudt siden begyndelsen af maj.

Alligevel kan jeg læse artikel efter artikel i de danske medier, som redegør for varmerekorder, tørkerekorder og markbrandsrekorder uden at nævne det ekstremes vejrs kobling til klimaforandringerne. Vi hører hver dag fra danske brandmænd i Sverige, men ikke en eneste gang fra en klimaforsker, der kan gøre os bevidste om vores grundlæggende set ikkebæredygtige livsførelse.

Jeg er både forundret og chokeret over, at der ikke er flere medier, som tager ansvar for at oplyse den danske befolkning, om hvordan klimaforandringer allerede nu påvirker vores hverdag.