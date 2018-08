Debat: Vi skal også tale sosu-uddannelsen op

Der mangler sosu-medarbejdere nu, og med det stigende antal ældre bliver det kun værre for fremtiden, hvis der ikke gøres noget. Det kunne for eksempel være et større optag på uddannelserne. Desværre er det ikke gjort med at oprette flere uddannelsespladser, fordi der simpelthen ikke er nok, der søger. Ældreministeren er imidlertid på vej med hjælp.

På den korte bane kan sådan noget som bedre lokal planlægning og mindre sygefravær gøre en forskel for bemandingen. Der er imidlertid også brug for et større overblik over problemet og en mere langsigtet løsning. Til efteråret skal kommuner, regioner og regeringen til forhandlingsbordet om en flerårig aftale med virkning fra 2020.

Vi håber at kunne blive enige om et øget antal uddannelsespladser, men der er også brug for at tale sosu-uddannelsen op. Ældreministeriet har afsat 5 mio. kr., som sosu-uddannelserne skal bruge for at fortælle de unge mere om, hvad det vil sige at arbejde som sosu.

Derudover er der i finansloven for 2018 afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanding på plejeområdet. Samtidig er der iværksat en kortlægning af problemets omfang, hvor KL inddrages tæt i arbejdet. Jeg ser frem til at læse resultaterne af kortlægningen.