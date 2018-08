Debat: Danmark er jo også et kristent land

Det er faldet en del mennesker for brystet – herunder Ole Olsen i JP – at Israels parlament, Knesset, har vedtaget en lov, der fastslår, at Israel er en jødisk stat. De fleste af denne gruppe har det til fælles, at de befinder sig til venstre for midten i dansk politik inkl. Det Radikale Venstre.

Man skal ikke læse langt i Danmarks Riges Grundlov (§ 4), før man ser, at »den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke«, hvilket fik regeringen til at indføje i regeringsgrundlaget, at Danmark er et kristent land. Indtil videre har det ikke været nødvendigt at nedfælde i div. officielle papirer, at dansk er vort officielle sprog. Guderne forbyde den dag, det måtte blive nødvendigt. Jeg har meget vanskeligt ved at se, hvori Israels brøde består.