Forleden skrev Per Nyholm, at fædrelandet er blevet dehumaniseret, og at miseren især skyldes Dansk Folkeparti. Tonen er slået an: Per Nyholm kritiserer Dansk Folkeparti – ergo er han et godt menneske! Se mig, jamen så se mig dog. Og så fortæller Per Nyholm, at danskhed for ham er sangskatten (nok ikke dén med “Frø og ugræs er føget over hegnet” eller “Op, I kristne, ruster eder”?), naturen, landsbykirken, oldtidsminderne, Thorvaldsen i Rom etc.

Man forbløffes: Hans opfattelse af danskhed er ufortyndet fædrelandsromantisk. En nationalkulturel forskansning. Det er ellers den slags, man ynder at pådutte DF. Og Nyholm bliver ved: Hans tipoldefar var medlem af stænderforsamlingen i Viborg, og taknemmelige bønder forærede ham en sølvsamovar (sic!). Klædeligt skriver Per Nyholm så også om det dejlige møde med indvandrerne på Nørrebro i København. Jo, man følger vel med tiden?

Men hvad gør så en kulturradikal, når han skal til at argumentere? Han prøver at dehumanisere "fjenden" og går direkte efter struben. Pyt med sagen. Og hvilke ypperlige værdidomme fælder Per Nyholm ikke over sine modstandere!? Støjberg er støjende (herligt dumsmart replik). Hun er flagsvingende nationalist og afstumpet. Og så er der DF. Og De Ny Borgerlige.

Underlødige og menneskefjendske. Jo, der er gang i den: Per Nyholm dehumaniserer dem, han beskylder for at dehumanisere. Men han efterlyser også kompromisvilje! Tankevækkende, for det er ikke nogen nem opgave at finde tegn på kompromisvillighed i hans artikel!



Og så er der Grundtvig (som man kan bruge til snart sagt hvad som helst). Og frisindet. Og tolerancen, som Nyholm mener at gestalte. Men siden han nu elsker den slags, hvorfor så hans hadefulde retorik over for anderledes tænkende?

Midt i en globaliseret verden virker Nyholms nationale idylbilleder som en anakronisme. Og sådan her slutter han af: »Nu skriger svalerne i aftensolen over Baggesvogn [en herregård i Vendsyssel]. Jeg vil gå en tur i det ægte danske.« Se, dén herregård, han nævner, er fra træhestens tid. Dengang var det vist småt med tolerancen? Og hvad med svalerne, der skriger i aftensolen? Nostalgisk epigonlitteratur. Og hvorfor egentlig lade svalerne skrige i aftensolen? Men det er måske "Aftenlandet", der drager ham?

Per Nyholm vil gerne fremstå som (den kulturradikale) revser af alle former for intolerance. Om sine politiske modstandere bruger han dog ord som f.eks. "populist" og "afstumpet". Fremgangsmåden og retorikken er helt bestemt kulturradikal. Men hans mange personlige danskhedsbilleder tyder på, at han i virkeligheden er en frustreret skabs-DF'er. Og fred være med dét, Per Nyholm. Spring du kun trygt ud.