Først og fremmest: hurra for snedkermester Poul Andersens debatindlæg i JP forleden om erhvervsskoler.

Vi skal have mange flere murermestre, kokke og malermestre til at deltage i debatten, så der bliver sat billeder på Danmarks dygtige faglærte.

Det ærgrer mig dog, at snedkermesteren bruger det meste af indlægget på at skælde ud på de unge selv. Lidt ligesom juleaften, når præsten skælder ud over, at han ikke har set os resten af året. Poul Andersen skriver f.eks., at mange unge »vælger tankeløst«, og at en stor del af de unge starter på gymnasiet »uden egentlig mål med fremtiden.«

Det ærgrer mig, at Poul Andersen ikke kan se, at de børn, der tvinges til at vælge ungdomsuddannelse allerede i 8. klasse, netop ikke gør det tankeløst.

De baserer deres valg på påvirkninger fra lærere, vejledning, forældre, familie. Børnene er jo netop meget nervøse for, om de træffer et forkert valg, der lukker døre for fremtiden frem for at åbne dem.

Derfor vælger de det almene gymnasium og tager måske en håndværksmæssig uddannelse bagefter.

En af de ting, jeg mener, man derfor bør gøre, er at afskaffe adgangskravene til ungdomsuddannelserne. Alle skal have adgang til en ungdomsuddannelse. Og så kræver det en mentalitetsændring. Vi skal stoppe med det snævre fokus på vurderinger, test og karakterer – og på akademisk boglige kompetencer.

Vi skal give alle børn og unge mulighed for gode relevante brobygningsforløb. Børn skal vælge en ungdomsuddannelse for deres egen skyld – ikke for samfundets eller arbejdsmarkedets skyld.

Poul Andersen peger selv på et af problemerne, nemlig studievejledningen, når han fortæller om sit barnebarn, der fik besked af studievejlederen om, at »han var alt for dygtig til bare at blive håndværker.«

Så lad os styrke vejledningen og udvide vejlederkorpset med faglærere/håndværkere fra erhvervsskoler og tidligere elever.

Og vi skal have opgraderet UU-vejlederkorpset: give vejlederne mere tid til at holde samtaler med alle elever.

Og sidst, men ikke mindst: Vi skal have mindre stillesiddende undervisning. Mere kreativitet. Flere eksperimenter. Mere fantasi. Fokus på fællesskaber og nysgerrighed. Og gerne mindre af den rene akademiske faglighed. Flere værksteder. Flere håndværks- og praksisfag.

I stedet for at pege fingre af de unge, synes jeg, vi skal tale håndværket op og ændre på de strukturer i folkeskolen og på erhvervsskolerne, som fører til, at så mange unge vælger gymnasievejen. For vi er enige om én ting: Vi skal have flere unge til at vælge at blive håndværkere.