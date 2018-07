Lagerarbejder med lange udsigter: 35 års hårdt arbejde, men der er 18 år endnu til pensionen

Politikerne siger, at vi alle sammen skal arbejde længere. Men de har vist glemt, at mange af os har haft hårdt fysisk arbejde i mange år, og at vi bliver nedslidte, inden vi får lov at gå på pension.

Det kan være svært at sætte sig ind i, hvis man til daglig arbejder på et kontor med computer og hæve-sænke-bord. Og måske først er kommet ud på arbejdsmarkedet som 25-årig efter en lang universitetsuddannelse. Så lad mig prøve at forklare:

Nogle af os har haft arbejde, siden vi var helt unge. Vi har arbejdet som lagerarbejdere, landbrugsarbejdere og slagteriarbejdere. Vi har brugt vores krop, og det kan mærkes. Jeg døjer selv med en frossen skulder, som indtil videre har resulteret i 11 måneders sygemelding med stærke smerter og nedsat bevægelighed. Min skulder er stadig ikke blevet sig selv igen og bliver det formentlig aldrig. Alligevel bliver den ikke betragtet som en arbejdsskade. Den er bare slidt op af over 35 års hårdt arbejde.

De mange måneders sygemelding har kostet mig og min familie dyrt – også rent økonomisk. Prisen på min sukkersygemedicin og på den hjælp, min datter med Aspergers har brug for, falder jo ikke, bare fordi jeg ikke har kunnet arbejde i en periode. Jeg fylder 50 år i år, så jeg skal arbejde i mindst 18 år mere, før jeg kan få folkepension. Det synes jeg er mange år. Især fordi jeg har været på arbejdsmarkedet, siden jeg var 15 år.

Jeg kan godt forstå, at vi ikke alle sammen kan gå tidligt på pension, når levealderen stiger. Men jeg håber, at politikerne husker på os, der reelt er nedslidte. Lad os dog få en ordning, hvor vi kan trække os tilbage, mens vi stadig har førlighed nok til at kunne lege med vores børnebørn.