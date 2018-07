Debat: Donald Trump kan nemt ende som parentes

Hans Henrik Holm argumenterer i et debatindlag forleden for, at Trumps Amerika ikke længere er en troværdig partner, og at Rusland måske på sigt er en potentiel allieret. Det er ganske alvorlige konklusioner baseret på en præsident, som har siddet i to år i USA, og som pr. automatik forsvinder om senest seks år.

En samlet præsidentperiode på maks. otte år er en parentes i forhold til den historiske lære om Danmarks og Europas forhold til USA og Ruslands ageren over de seneste 100-150 år. Slå koldt vand i blodet, og se, om Trump er en parentes eller den første del af en længere tendens. Første bud får vi, når Trumps nuværende periode udløber og senest om seks år, hvis han skulle blive genvalgt efter første periode.