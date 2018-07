Debat: Der findes faktaresistente alle vegne – også om Holocaust

”Holocaust-løgnen”, sådan lyder overskriften på lederen i JP forleden. Lederen tager udgangspunkt i, at Facebooks ejer, Mark Zuckerberg, ikke har fundet anledning til at skride ind over for dem, der på Facebook benægter Holocausts eksistens. Han mener åbenbart, at ytringsfriheden trumfer indlysende fejlagtige udsagn på Facebook, også når det gælder eksistensen af Holocaust.

Når Zuckerberg, der er jøde, kan tolerere denne dårskab, skulle man mene, at JP’s leder også kunne. Men lederen mener, at Holocaust-benægtelsen er det ultimative antisemitiske våben, som Zuckerberg nu giver frit løb. Intet mindre.

For andre kan det være svært at se problemet: Der findes faktaresistente alle vegne, som er parate til at benægte kendsgerninger. Holocaust er så veldokumenteret, at man kun kan trække på skuldrene eller smilebåndet ad dem, der benægter eksistensen. Det burde lederskribenten også gøre i stedet for at antyde, at det måske burde være strafbart.

I stedet for at bruge energi på at forarges over, at enkelte personer ikke vil vide af en over 70 år gammel kendsgerning, kunne lederen have beskæftiget sig med en menneskabt katastrofe, som udspiller sig for øjnene af os lige nu og har gjort det lige siden Holocaust hørte op: jødernes/israelernes etniske udrensning af den oprindelige palæstinensiske befolkning.

Den etniske udrensning af palæstinensere startede i 1947, hvor jøderne begyndte at fordrive i alt 7-800.000 palæstinensere, og i flere tilfælde begik massakrer. I alt lever 7-8 millioner fordrevne og deres efterkommere i dag uden for Palæstina.

Denne etniske udrensning er også særdeles veldokumenteret, og den foregår stadig lige for øjnene af os. Det ville give mere mening at beskæftige sig med noget nutidigt i stedet for en historisk begivenhed, som ikke kan ændres.

Men desværre bliver oplysninger om Israels forbrydelser imod menneskeheden i form af etnisk udrensning af palæstinenserne sjældent eller aldrig omtalt i medierne herhjemme. Og når man endelig kommer til orde med faktuelle oplysninger og kritik af Israel, bliver man omgående udskreget som jødehader.

Men er det værre at gøre opmærksom på en uret, der sker her og nu, end at benægte en uret, der fandt sted for over 70 år siden?