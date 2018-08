Regeringen vil efter eget udsagn gerne gøre noget ved, at så mange mennesker i Danmark udvikler stress. Derfor nedsatte den i juni et stresspanel. Stresspanelet skal øge vores bevidsthed om, hvad stress er, og komme med forslag til, hvordan stress kan forebygges og reduceres.

Det er desværre gået forholdsvis upåagtet hen i den offentlige debat. Og det er ærgerligt, for intentionen er god. Men det store spørgsmål melder sig: Ønsker regeringen reelt, at stresspanelet skal forandre noget? Panelet bliver beskrevet som bredt sammensat af eksperter.

Bredden rækker bare ikke til det område, hvor langt flest mennesker udvikler stress: i arbejdslivet.

Godt nok sidder der tre læger i panelet. Det bemærkelsesværdige er, at ingen af disse er arbejdsmedicinere. Landets arbejdsmedicinske klinikker har dog en bred og indgående viden om stress udviklet i et belastet arbejdsmiljø. Der er heller ikke repræsentation fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, der ved meget om årsager til stress og har forslag til forebyggelse.

Når det er så vigtigt med en arbejdsmiljøvinkel på stress, er det, fordi arbejdet spiller en meget stor rolle i vores samfund. At arbejde giver mening, del i et fællesskab, oplevelse af at bidrage til samfundsnytten og struktur i hverdagen. Når noget af dette trues – f.eks i produktivitetens hellige navn, hvor krav overstiger ressourcer – svinder vores tro på egne evner. Der laves flere fejl, arbejdet bliver ineffektivt, trivslen lav og alvorlige stresssymptomer kan udvikles.

Stresset? Derfor er ferie ingen mirakelkur

En stressindsats drejer sig i høj grad om positive faktorer i arbejdslivet og et sundhedsfremmende arbejdsmiljø. Det betyder blandt andet, at man som ansat skal have indflydelse på betingelserne for arbejdet.

Men heller ikke forskere i sundhedsfremme er repræsenteret i regeringens panel – for slet ikke at tale repræsentanterne for de ansatte: de faglige organisationer. Medarbejderne må vel forstås som professionelle eksperter i, hvad der skal til for at skabe balance i arbejdsliv og hverdagsliv.

Har regeringen mon tænkt over, hvad sammensætningen af panelet betyder for resultatet af panelets arbejde? Eller skal sammensætningen tolkes derhen, at viljen til forandring, når det gælder stress, ikke reelt er til stede?

Nu kan vi håbe, at ekspertpanelet af egen drift råder bod for de mangler, der er i sammensætningen af panelet. Og vi kan håbe, at panelet får identificeret områder og forslag rettet mod arbejdsmarked og beskæftigelsespolitik – de forslag, der virkelig vil batte i stressforebyggelsen. Det vil være velgørende.