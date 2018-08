Vi lader vores børn i stikken, når vi ikke taler med dem om, hvad der sker rent psykologisk, når vi bruger penge. Vi ser ned på folk i “Luksusfælden“, som har rod i økonomien. Der bliver skruet på sensationsknapperne i medierne, når rapporter siger, at de unge har gældsproblemer. Og vi køber mere og dyrere for at vise omverden, at vi har råd og overskud.

Men hvornår har du sidst snakket med dine venner, dine kolleger, din familie om penge? Helt åbent og ærligt. Uden filter? Om hvor flov du er over en gæld, der forfølger dig? Om at du er jaloux på naboen, der har købt en ny bil? Eller om trangen til at bruge penge, når du er ked af det?

Nej vel? Jeg er træt af, at vi er så bange for at blive mødt med dømmende kommentarer, at vi undgår at tale om penge. Der har ellers det seneste stykke tid været fokus på pengetabuer. Og jeg er så enig i, at der skal handling til. For hvis ikke vi gør noget ved det tabu, det er at tale om penge, vil vi se flere, der ryger ud i økonomisk uføre.

Hurtige lån. Gæld, der vokser. Angsten for at søge hjælp og snakke om det, der gør ondt i økonomien og i livet, bliver simpelthen større end selve de kroner og ører, der er på gyngende grund.

Lug ud i de dårlige indkøbsvaner og spar penge hver uge

Vi bliver nødt til at tage ansvar for at bryde den her tendens for vores børn, så de kan få et bedre forhold til penge og forbrug. Det handler om oplysning. Og både forældre, samfund, skoler og banker har et ansvar. Et ansvar for at lære vores børn så tidligt som muligt, at forbrug er styret af følelser, impulser og vaner. Ikke bare simpel matematik og excelark.

Og at det er sundt at snakke om – åbent, nøgent og reflekterende – selv om det kan gøre ondt. Kigge på andre. Lære sammen med og af andre.

For med den indsigt kan vi blive bedre til at forstå og tackle trangen til at købe den nyeste smartphone, bare fordi alle andre køber den.

Eller blive opmærksomme på, hvordan sorgen efter et brud med kæresten kan få dig til at gå i byen og købe dyre drinks til alle, selv om du ikke har råd. Eller give dig indsigt i, hvorfor du ignorerer mobilbanken, når du ved, at den er fyldt med røde tal.

Og vi kan lære at slappe mere af med vores penge. Og stoppe med at pege fingre ad hinanden. Som det er nu, klæder vi simpelthen ikke vores børn ordentligt på til at turde tage den snak.